Названы последствия вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия

Вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) усилит давление на ядерные державы с тем, чтобы они предприняли шаги по отказу от гонки вооружений. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась бывший представитель генсека ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн.

«Теперь, когда Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу, это усилит давление на государства, обладающие ядерным оружием», — рассказала Кейн. В частности, это касается готовности этих держав выполнять статью 6 другого соглашения — Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В соответствии с ней страны-подписанты — среди которых есть и Россия и США — обязуются вести переговоры по прекращению гонки ядерных вооружений в будущем и ядерному разоружению.

Кейн подчеркнула, что ядерные державы не предприняли никаких шагов в этом направлении на протяжении десятилетия с момента вступления в силу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США.

ДЗЯО вступил в силу 22 января 2021 года. Договор предусматривает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. В настоящий момент документ ратифицировало 51 государство — преимущественно из Латинской Америки, Океании, Юго-Восточной Азии и Африки. При этом ни один из подписантов ядерным оружием не обладает.

Страны так называемого ядерного клуба — США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — даже не стали принимать участие в переговорах. В НАТО даже выступили против договора. По мнению альянса, соглашение «противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения». В России продвижение договора также назвали ошибкой, подчеркнув, что документ разрабатывался без участия ядерных держав.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Ранее стало известно, что новая администрация США готова продлить соглашение сроком на пять лет.