Мир
 
Последние новости
Собянин смягчил требование об обязательной удаленной работе
Рэпер 6 Dogs совершил самоубийство в 21 год
На Украине пообещали устроить «кровопролитие» из-за визита главы МИД Венгрии
Беременная невеста российского миллиардера вновь снялась на пляже в купальнике
Собянин отменил часть ограничений в Москве 
Живущая в Турции россиянка раскрыла истинную правду о местных мужчинах
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж подал на развод с женой
В Москве заметили скачок спроса на один вид жилья
Пережившие нападение льва в Танзании туристы получат более 20 миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия договорилась продлить ракетный договор с США на своих условиях

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия договорилась о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на своих условиях — договор продлят на пять лет. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"», — сказал дипломат.

Решение о продлении договора, по словам Рябкова, «дает значительный запас времени для проведения углубленных переговоров с США о стратегической безопасности». Сообщается, что стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренности, а Совет Федерации порекомендовал ратифицировать это решение.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала о начале работы над продлением ракетного договора между Москвой и Вашингтоном. «Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала она.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с Москвой на пять лет.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден отшутился на вопрос о содержании его беседы с Путиным
Стало известно о продлении ракетного договора между Россией и США
Байден и Путин поговорили о «проблемных вопросах» в двусторонних отношениях