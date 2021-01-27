Россия договорилась продлить ракетный договор с США на своих условиях

Россия договорилась о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на своих условиях — договор продлят на пять лет. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"», — сказал дипломат.

Решение о продлении договора, по словам Рябкова, «дает значительный запас времени для проведения углубленных переговоров с США о стратегической безопасности». Сообщается, что стороны обменялись нотами, фиксирующими договоренности, а Совет Федерации порекомендовал ратифицировать это решение.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала о начале работы над продлением ракетного договора между Москвой и Вашингтоном. «Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала она.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с Москвой на пять лет.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.