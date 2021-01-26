Стало известно о продлении ракетного договора между Россией и США

Россия и США в ближайшее время обменяются нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом передает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала о начале работы над продлением ракетного договора между Москвой и Вашингтоном. «Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала дипломат.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с Москвой на пять лет.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.