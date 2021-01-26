Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы

Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Россией все проблемные вопросы и без колебаний поднимет их в своих контактах с российской стороной. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил американский лидер, можно сотрудничать с Россией в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку это в том числе отвечает интересам США.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия и США начали работу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). «Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала дипломат.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США выступают за продление ракетного договора с Москвой на пять лет.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.