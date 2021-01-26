Белый дом заявил о возможности любых мер против России из-за Навального

Президент США Джо Байден может принять любые ответные меры против России из-за ареста Алексея Навального. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».

По ее словам, американский лидер, как и всегда, имеет право отреагировать на произошедшее с оппозиционером в «выбранное им время и выбранным им образом». «И я не буду исключать никакие варианты в этом случае», — подчеркнула представитель Белого дома.

Псаки напомнила, что Байден поручил разведывательному сообществу и другим структурам провести расследование ряда последних событий, приписываемых России, таких как хакерская атака на американские ведомства и отравление оппозиционера. «Мы хотим, чтобы этот отчет был подготовлен», — заключила Псаки.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Иностранные специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.