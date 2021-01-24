В Кремле отреагировали на первые заявления Белого дома после инаугурации Байдена

Первые заявления Белого дома после инаугурации президента США Джо Байдена, направленные против России, выглядят вполне предсказуемыми. Так на них отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Все-таки новая администрация — это старые, хорошо известные люди», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, США по-прежнему воспринимают Россию как противника, а не как партнера. В то же время Песков подчеркнул, что Москва выступает за налаживание «добрых отношений» с Вашингтоном.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала журналистам, что Байден поручил разведсообществу изучить кибератаки на США, приписываемые «российским хакерам», дело Алексея Навального и сообщения о «наградах», которые Москва якобы передавала талибам за убитых в Афганистане американских солдат. В российском МИД в ответ заявили, что попытки нового президента США проверить связи Москвы с талибами и доказать возможную причастность к убийствам американских военных в Афганистане будут безуспешны.