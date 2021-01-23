Бывшую сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре

Министерство юстиции США обвинило бывшую сотрудницу посольства в Москве Олесю Красилову в мошенничестве, заговоре с целью кражи документов и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте ведомства по округу Колумбия.

По данным Минюста, 43-летняя Красилова, работавшая Службе гражданства и иммиграции США в американском посольстве в России, вступила в сговор с двумя иностранными гражданами, в том числе бывшим сотрудником диппредставительства страны в Иордании Хаитамом Иса Саадо Садом (Haitham Isa Saado Sad). В их обязанности входила обработка заявлений о переселении беженцев в США через программу U.S. Refugee Admissions Program (USRAP).

«Примерно с февраля 2016 года по как минимум апрель 2019 года трое обвиняемых во главе с Осом Муфаком Абдулджаббаром (Aws Muwafaq Abduljabbar) сговорились украсть правительственные документы США, связанные с сотнями заявок USRAP. Записи содержали конфиденциальную закрытую информацию о заявителях-беженцах, членах их семей, их служебном и военном прошлом, их рассказах о преследованиях или страхе преследований, результатах проверок безопасности и внутренних оценках заявлений официальных лиц США», — сказано на сайте.

Отмечается, что кража записей USRAP создает ряд рисков для общественной и национальной безопасности, в то же время накладывая значительные расходы на правительство США, его налогоплательщиков и других законных претендентов на статус беженцев, на которых оказывает негативное влияние схема.

Обвиняемые Абдулджаббар и Сад ранее были арестованы и остаются под стражей без залога. Подсудимая Красилова остается на свободе.