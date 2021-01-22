МИД оценил планы Байдена проверить причастность Москвы к убийствам военных США

Попытки нового президента США Джо Байдена проверить связи Москвы с талибами и доказать возможную причастность к убийствам американских военных в Афганистане будут безуспешны. Так планы новой администрации оценил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, его слова приводит РИА Новости.

Дипломат назвал проверку «поиском блох» и отметил, что доказательств причастности России к убийствам не существует. «Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, они поймут, что занимаются глупостями», — отметил Кабулов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала журналистам, что Байден поручил разведсообществу изучить кибератаки на США, приписываемые «российским хакерам», дело Алексея Навального и сообщения о «наградах», которые Москва якобы передавала талибам за убитых в Афганистане американских солдат.

В июне 2020 года The New York Times со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и американские структуры.