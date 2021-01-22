Администрация Байдена собралась помогать американским СМИ в России

Администрация нового президента США Джо Байдена собралась помогать американским СМИ в России. Об этом пишет The New York Times.

По словам главного редактора «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Дейзи Синделар, Москва хочет, чтобы организация «ушла из России». Доказательством этого она считает включение «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов.

В Госдепартаменте США заявили, что троим сотрудникам организации грозит тюремное заключение и «большие штрафы». «Это недопустимо, и мы продолжим поддерживать присутствие СМИ США и других независимых средств массовой информации в России», — подчеркнули источники в ведомстве.

Бывший руководитель «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай добавил, что российской стороне также следует обеспокоиться работой RT и Sputnik в США. Администрация Байдена якобы может «принять меры» в отношении этих СМИ.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.