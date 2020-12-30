Путин подписал закон о признании физлиц иностранными агентами

Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что получить статус иноагента могут не только физлица, но и незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием. Новый законопроект устанавливает уведомительный порядок учета общественных объединений, которые функционируют в России без государственной регистрации и получают финансирование из-за границы для политической деятельности. НКО из этого реестра будет необходимо каждый квартал информировать Минюст об объеме и целях финансирования и расходе средств.

Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.

В конце декабря Министерство юстиции России впервые внесло в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, физических лиц. Так, в список включили журналистку Людмилу Савицкую из Пскова и главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина. Также иноагентом признали правозащитника Льва Пономарева, возглавляющего общественную организацию «За права человека».