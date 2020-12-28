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В список СМИ-иноагентов впервые включили журналистов, художницу и правозащитника

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Министерство юстиции России впервые внесло в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, физических лиц. Данные опубликованы на сайте ведомства в соответствующем реестре.

Так, в список включили журналистку Людмилу Савицкую из Пскова и главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина. Также иноагентом признали правозащитника Льва Пономарева, возглавляющего общественную организацию «За права человека».

В реестре теперь числятся художница-акционистка Дарья Апахончич и политтехнолог Сергей Маркелов. В результате в реестре появилось пять физических лиц. До этого среди «иностранных агентов» были только организации, в том числе «Радио Свобода», «Голос Америки» и телеканал «Настоящее Время».

С февраля 2020 года в России действует закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В прежней редакции в список могли включаться лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры.

Согласно закону, статус иноагента может быть присвоен в том числе иностранным журналистам с аккредитацией в России. СМИ должны будут маркировать материалы физлиц и организаций с таким статусом.

Европарламент призывал российские власти отменить новый закон. Евродепутаты отмечали, что закон об иноагентах в СМИ противоречат Конституции России и международным обязательствам Москвы.

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