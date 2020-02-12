«Радио Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Свобода» стала 11-м СМИ, внесенным в реестр и первым в 2020 году. Минюст указывает, что иностранное средство массовой информации было включено в список 11 февраля.

В перечне Минюста иноагентами в России уже признаны следующие СМИ: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», «Фактограф» и телеканал «Настоящее время».

С февраля 2020 года в России вступил в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В прежней редакции в список могли включаться лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры. Про физических лиц в законе не говорилось.

Европарламент призывал российские власти отменить новый закон, так как он противоречит Конституции России и международным обязательствам Москвы. Первый закон о СМИ-иноагентах был принят в ноябре 2017 года. Тогда поправки ввели в качестве ответа на требование американских властей зарегистрировать российский канал RT America в качестве иностранного агента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!