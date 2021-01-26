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Байден отшутился на вопрос о содержании его беседы с Путиным

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден отшутился в ответ на вопрос журналиста о содержании его беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

«О вас. Он шлет наилучшие пожелания», — заявил Байден.

Ранее Байден и Путин поговорили по телефону о «проблемных вопросах» в двусторонних отношениях. Лидеры двух стран в ходе беседы затронули вопрос о поддержке США суверенитета Украины, проблему взлома SolarWinds и сообщения о россиянах, якобы предлагающих вознаграждение за жизни американских солдат в Афганистане. Они также выразили удовлетворение обменом нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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