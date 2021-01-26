Путин и Байден обсудили продление ракетного договора

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение обменом нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль также заявил, что Москва и Вашингтон завершат в ближайшие дни все необходимые процедуры для дальнейшего функционирования ракетного договора.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с Москвой на пять лет.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.