Мир
 
Последние новости
️Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о продлении СНВ-3
Состояние пострадавшей на несанкционированной акции в Петербурге ухудшилось
Число заражений коронавирусом в мире достигло 100 миллионов
В Совфеде оценили возможности для диалога после разговора Путина и Байдена
Байден и Путин поговорили о «проблемных вопросах» в двусторонних отношениях
Совфед поддержит продление ракетного договора
Байден заявил Путину о намерении «твердо реагировать на пагубные действия» России
Стал известен новый главный тренер «Челси»
Байден решил заняться санкциями США против «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин и Байден обсудили продление ракетного договора

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение обменом нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль также заявил, что Москва и Вашингтон завершат в ближайшие дни все необходимые процедуры для дальнейшего функционирования ракетного договора.

22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ракетного договора с Москвой на пять лет.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о продлении ракетного договора между Россией и США
Россия и США начали работу по продлению ракетного договора
Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы