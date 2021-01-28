В Конгрессе США выступили против продления ДСНВ с Россией

В Конгрессе США выступили против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с Россией на пять лет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам.

Против выступили конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол из комитета по международным делам и Майк Роджерс из военного комитета Палаты представителей Конгресса США. Они раскритиковали администрацию нового президента США Джо Байдена за решение продлить с Россией ДСНВ на пять лет.

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упускает возможность договориться о более серьезной версии нового ДСНВ, который включал бы нестратегические ядерные вооружения, новые системы вооружений, не охваченные первоначальным договором, и усиленный режим проверок», — уточняется в заявлении.

Также в тексте сказано, что продление соглашения на пять лет в его прежнем варианте лишит США «важнейших рычагов влияния», чтобы вернуть Россию за стол переговоров. Республиканцы призвали Байдена добиться продления договора на более короткий срок, чтобы «получить время для более серьезных переговоров».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал продление ДСНВ между Россией и США, назвав это хорошим способом «поддержки ограничений двух крупнейших ядерных арсеналов».

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму соглашение о продлении ракетного договора с США. На заседании в среду внесенное российским лидером соглашение было единогласно одобрено. Документ предусматривает продление ДСНВ до 5 февраля 2026.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.