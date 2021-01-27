В ООН прокомментировали продление ракетного договора между Россией и США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Это хороший способ поддержки ограничений двух крупнейших ядерных арсеналов. Также это должно дать время США и России сесть за стол переговоров», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму соглашение о продлении ракетного договора с США. На заседании в среду внесенное российским лидером соглашение было единогласно одобрено. Документ предусматривает продление ДСНВ до 5 февраля 2026.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.