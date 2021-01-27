Медведев прокомментировал продление ракетного договора с США

Продление договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III) на пять лет без предварительных условий стало очень важным достижением в российско-американских отношениях, которые переживают сегодня трудные времена. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Рад, что президенту России Владимиру Путину и новому президенту США Джозефу Байдену удалось в кратчайшие сроки договориться о продлении этого соглашения», — прокомментировал он соглашение о пролонгации ракетного договора, который, по его словам, «вновь подтвердил свою жизнеспособность».

Медведев выразил мнение, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа сделала продление ДСНВ-III предметом политического торга.

«Когда в апреле 2010 года я и президент Барак Обама подписывали этот документ, мы понимали, что он полностью отвечает интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества», — отметил политик, который занимал тогда пост президента России.

Он считает, что в ближайшие пять лет договор будет служить важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности и может быть использован как основа для новых соглашений в сфере стратегической безопасности.

«Сейчас это одно из немногих направлений российско-американских отношений, в которых есть реальная перспектива для конструктивного сотрудничества», — констатировал бывший глава государства.

О планах продлить на пять лет ракетный договор с Россией Вашингтон объявил 22 января, в Москве приветствовали это заявление.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году, его срок истекает в феврале 2021-го.