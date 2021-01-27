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Кремль прокомментировал планы продлить ракетный договор с США

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Продление Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет даст время для последующей работы в этом направлении, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в среду, 27 января.

«Это хороший срок, который позволит хорошо поработать в случае наличия соответствующей политической воли либо над дальнейшим продлением, либо над новым текстом договора», — сказал он.

Ранее в среду Госдума единогласно ратифицировала внесенное президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении до 5 февраля 2026 года ракетного договора.

Накануне в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ.

О планах продлить ракетный договор с РФ Белый дом объявил 22 января, в Москве приветствовали это заявление.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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