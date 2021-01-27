Госдума одобрила проект закона о продлении ракетного договора с США

Комитет Госдумы по обороне одобрил проект закона о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает РИА Новости в среду, 27 января.

Ранее профильные комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности единогласно поддержали вопрос о ратификации соглашения о продлении на пять лет СНВ-3.

Ранее в среду заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия договорилась о продлении ракетного договора на своих условиях — документ продлят на пять лет. По его словам, это даст время для проведения углубленных переговоров с Вашингтоном о стратегической безопасности.

Накануне в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ.

О планах продлить ракетный договор с РФ Белый дом заявил 22 января, российская сторона приветствовала это заявление.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021-го.