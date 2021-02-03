МИД России объявил о продлении ракетного договора с США

МИД России объявил о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с США. Об этом говорится на сайте ведомства.

Москва и Вашингтон обменялись соответствующими нотами. Ракетный договор официально продлили на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

«С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов», — говорится в заявлении МИД. Москва готова работать вместе с Вашингтоном, чтобы укрепить глобальную безопасность.

В МИД подчеркнули, что ключевое значение для подписания соглашения имел телефонный разговор российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом. Он состоялся 26 января. Помимо ракетного договора, лидеры обсудили вопрос о поддержке США суверенитета Украины, проблему взлома SolarWinds и сообщения о россиянах, якобы предлагающих вознаграждение за жизни американских солдат в Афганистане.

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