В Раде назвали цель импичмента Зеленского

Депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью газете «Известия» назвал цель импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что действующий лидер страны пытается установить «диктатуру и узурпировать власть». По его словам, попытки запустить процедуру импичмента является ответом на «конкретные нарушения конституции и действующего законодательства».

«Мы хотим представить на суд наших граждан, политиков те аргументы, которые являются фундаментом для того, чтобы эта процедура была задействована, а президент Зеленский отправлен в отставку», — подчеркнул Медведчук. Он заявил, что если любые другие партии поддержат борьбу с Зеленским и его командой, его партия будет это делать.

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В связи с этим партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского.