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Кремль осудил Зеленского за блокировку телеканалов

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Международные организации должны обратить внимание на действия президента Украины Владимира Зеленского по блокировке телеканалов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», — осудил представитель Кремля.

По его словам, на это следует обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям. «Подобное решение властей по ограничению работы СМИ — это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ», — добавил Песков.

Накануне, 2 февраля, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Зеленский объяснил свое решение блокировать телеканалы тем, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду.

В связи с введенными СНОБ санкциями против телеканалов, партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского

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