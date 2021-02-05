Представитель Зеленского в КС отреагировал на инициативу об импичменте

Официальный представитель главы Украины в Конституционном суде (КС) Федор Вениславский заявил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) не имеет юридических оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента Владимира Зеленского. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, инициировать импичмент по украинскому законодательству можно только в случае совершения президентом государственной измены или другого тяжкого преступления, а решение о блокировке оппозиционных каналов было принято в строгом соответствии с законом. «Более того, президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование», — отреагировал Вениславский.

Он добавил, что фракция в любом случае не сумеет набрать даже 150 голосов в парламенте, необходимых для созыва следственной комиссии по действиям главы государства. Для окончательного отстранения Зеленского от должности ОПЗЖ придется заручиться поддержкой 226 народных избранников, отметил представитель президента.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

4 февраля ОПЗЖ объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому. Оппозиция обвинила украинского лидера во множественных нарушениях законодательства и действующей конституции, пособничестве ограничениям против Козака и введении цензуры.