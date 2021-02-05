В команде Зеленского отреагировали на инициативу об импичменте

Желание партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) провести процедуру по вынесению импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому является попыткой ее руководства спасти активы и посеять раскол в стране, считает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, процедура является исключительно пропагандистской инициативой, направленной на раздувание скандала вокруг блокировки оппозиционных телеканалов. Она отметила, что решение о запрете вещания пророссийских СМИ стало фактором, объединившим украинское общество, тогда как команда оппозиционных депутатов пытается «спровоцировать внутренний кризис, присущий идеологии этой партии».

Мендель добавила, что постановление о блокировке каналов было принято коллегиально на основании данных, полученных от Службы безопасности Украины (СБУ). «Эта информация частично является секретной, но она дает основания считать, что данные телеканалы финансируются лицами из России», — отреагировала пресс-секретарь.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

4 февраля ОПЗЖ объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому. Оппозиция обвинила украинского лидера во множественных нарушениях законодательства и действующей конституции, пособничестве ограничений против Козака и введении цензуры.