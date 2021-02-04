Украинские националисты в прямом эфире избили журналиста телеканала «Наш»

Представители украинских националистических движений избили журналиста телеканала «Наш», возле редакции которого проходит акция протеста. Видеоролик с места событий был опубликован в Telegram-канале «Наглый», который принадлежит блогеру и телеведущему Максиму Назарову.

На представленных кадрах видно, как во время прямого эфира несколько радикалов набрасываются на корреспондента Алексея Польчунова. Они вырывают у него из рук микрофон и наносят удары по лицу и корпусу. После этого в драку вмешивается полиция и обезвреживает зачинщиков. О состоянии избитого журналиста в настоящее время неизвестно.

Акция протеста с требованием заблокировать оппозиционный телеканал «Наш» началась в Киеве 4 февраля. По мнению демонстрантов, канал, принадлежащий одному из лидеров партии «Оппозиционный блок» Евгению Мураеву, является одним из последних незапрещенных пророссийских СМИ в стране. Ультраправые требуют, чтобы руководство государства запретило его вещание и наказало журналистов.

Ранее митингующие попытались прорвать полицейское оцепление возле редакции и взять ее штурмом. Действия радикалов пресекли правоохранители. Информация о пострадавших пока не поступала.