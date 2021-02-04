Украинские националисты начали штурм офиса оппозиционного телеканала «Наш»

Украинские националистические группировки предприняли попытку штурма киевского офиса оппозиционного телеканала «Наш». Видеоролик с места событий был опубликован в Telegram-канале «Наглый», который принадлежит блогеру и телеведущему Максиму Назарову.

На кадрах запечатлено, как несколько сотен молодых людей пытаются прорвать полицейское оцепление, выставленное вокруг здания редакции. Протестующие активно вступают в потасовки с силовиками, большинство из них оперативно задерживают. Информация о пострадавших пока не поступала.

По мнению украинских радикалов, телеканал «Наш», принадлежащий одному из лидеров партии «Оппозиционный блок» Евгению Мураеву, является одним из последних не запрещенных пророссийских СМИ в стране. Ультраправые требуют, чтобы руководство государства запретило его вещание и наказало журналистов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В связи с этим партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского.