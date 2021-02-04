На Украине предупредили о возможных провокациях из-за санкций против телеканалов

МВД Украины предупредило, что получает информацию о возможных силовых провокациях со стороны внешних и внутренних сил после введения санкций против телеканалов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает ТАСС.

По его словам, ведомство также получает информацию о попытках разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны «внешних и внутренних деструктивных сил».

Шкиряк отметил, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нескольких оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В связи с этим партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского.

Телеканалы обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ. «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала произошедшее «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии».