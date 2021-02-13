На Украине объяснили причину собственной отсталости

Украинский политолог Андрей Головачев объяснил причину отсталости страны в сравнении с Западом. Свое мнение он опубликовал в колонке для портала «Главред».

По его словам, Вещий Олег, образовывая Киевскую Русь, повсеместно сталкивался с родоплеменной организацией жизни, характерной для догосударственной стадии развития стран. Так, князья имели фактическую власть, но могли быть смещены народными вече.

Позднее авторитарно-вечевой уклад был на много веков унаследован казачеством с их гетманами и казачьим кругом, что сохраняло устоявшиеся традиции управления. В 20-м веке большевики предложили украинцам понятную и привычную для крестьян вечевую форму управления в виде советов.

Майданы в новейшей истории фактически повторяют народные вече. «Для украинцев Майдан сакрален, как для древних славян сакрально было Вече. Украинцы в большинстве своем верят, что у них есть право смещать гетмана на общем Вече, как было в Киевской Руси, как делали казаки», — указал эксперт.

«Трудно найти в Европе другую такую страну, в которой инерция этой примитивной социальной организации была бы столь сильной и столь долгой, как на Украине», — резюмировал Головачев, отметив, что в Европе такой период становления государств закончился где то 500-600 лет назад.

В июле 2020 года Головачев назвал президента Украины Владимира Зеленского «кидалой».По словам политолога, Зеленский считает ложь нормой поведения и переносит свои «крестьянские замашки» в международную политику. То же присуще и всему населению Украины, считает Головачев. Он подчеркнул, что пока такие социальные устои сохраняются, ни о каком европейском реформировании в стране речи быть не может. «Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо», — подытожил специалист.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.