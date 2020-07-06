Зеленского назвали кидалой

Президент Украины Владимир Зеленский — «кидала» и типичный представитель «хуторской элиты». Таким мнением с газетой «Главред» поделился киевский политолог Андрей Головачев.

В качестве доказательства своих слов он привел недавнюю ситуацию с Нацбанком Украины (НБУ). По словам эксперта, Международный валютный фонд (МВФ) соглашался давать кредит Киеву только в случае подтвержденной независимости НБУ. «Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ. (...) А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ [Якова] Смолия и предлагает ему валить из НБУ», — сказал Головачев.

По словам политолога, Зеленский считает ложь нормой поведения и переносит свои «крестьянские замашки» в международную политику. То же присуще и всему населению Украины, считает Головачев. Он подчеркнул, что пока такие социальные устои сохраняются, ни о каком европейском реформировании в стране речи быть не может. «Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо», — подытожил специалист.

Ранее Зеленского и его супругу уличили в уклонении от уплаты налогов. Финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе.

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