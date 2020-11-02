В России рассказали об упущенном Украиной шансе

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе в своем Twitter-аккаунте.

Сенатор отреагировал на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию не удастся при жизни следующего поколения жителей страны. По словам Гетманцева, Киеву понадобится не менее 40 лет, чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения. Однако сверхзадача для властей Украины заключается в том, чтобы догнать Белоруссию или Россию, подчеркнул политик.

В ответ Пушков заявил, что Киева был шанс на повышение уровня жизни «в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой». Он добавил, что при такой политике в 2011-2013 годах Украиной демонстрировались «приличные» темпы роста экономики, а ее ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов. «Но был раскручен майдан и Украина свой шанс провалила», — добавил сенатор.

Ранее Пушков назвал ошибку президента Украины Владимира Зеленского в международной политике. По его словам, президент Украины ошибается, полагая, что ему удалось найти надежного стратегического партнера в лице своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Он пояснил, что «возвращать Крым» Украине Эрдоган не будет: во-первых, он понимает, что это невозможно, а во-вторых, ему не нужен конфликт с Москвой. Завербовать президента Турции Зеленскому тоже не удастся, считает Пушков, из-за разного уровня авторитетов глав государств.