Пушков сравнил Зеленского с комедиантом в знатных гостиных

Сенатор Алексей Пушков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с комедиантом, талант которого востребован только в знатных гостиных. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-аккаунте.

Российский политик прокомментировал визит Зеленского с супругой в Букингемский дворец и встречу с членами британской королевской семьи. Он отметил, что все-таки есть аудитория, где у президента Украины хоть что-то получается. Так, по словам Пушкова, талант комедианта совсем не востребован на крупных саммитах, а в узком кругу проявляется в полной мере.

Ранее сообщалось, что герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон провели встречу с Зеленским и его женой Еленой. Отмечается, что встреча состоялась в Тронном зале Букингемского дворца в Лондоне. Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

Зеленский проводит 7-8 октября официальный визит в Великобритании. Он планирует встретиться с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Также известно, что Британия и Украина подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.