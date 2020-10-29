Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Источником досье о сговоре Трампа с Россией оказалась чиновница из Саратова
Протест против коронавирусных ограничений и 5G на Кипре перерос в беспорядки
Карабах сообщил о ракетных ударах по Степанакерту
Россияне решили массово забрать валюту из банков
Протестующие в Каталонии спели «Калинку»
Женщина похудела на три размера за год и раскрыла секрет успеха
Посольство России высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии
Пациент с коронавирусом выпал из окна третьего этажа российской больницы
Армения обвинила Азербайджан в передаче линии фронта террористам
Новости партнеров

Пушков рассказал об обманутых Зеленским украинцах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ruben Sprich / Reuters

Сенатор Алексей Пушков рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обманул ожидания многих украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, голосовавшие за Зеленского жители страны рассчитывали на проведение им более сбалансированной политики в отношении России и надеялись на меньшую враждебность Киева. Пушков отметил, что у власти на Украине находится исключительно прозападная элита, которая не готова идти на компромиссы ни по Донбассу, ни по контактам страны с ведущими государствами НАТО. Он подчеркнул, что при Зеленском власти перешли «к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе».

Российский политик также рассказал, что никаких перспектив нормализации отношений между двумя странами в обозримом будущем не предвидится, а в годы президентства Зеленского это вообще не представляется возможным.

Ранее Пушков назвал ошибку Зеленского в международной политике. По его словам, президент Украины ошибается, полагая, что ему удалось найти надежного стратегического партнера в лице своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Он пояснил, что «возвращать Крым» Украине Эрдоган не будет: во-первых, он понимает, что это невозможно, а во-вторых, ему не нужен конфликт с Москвой. Завербовать президента Турции Зеленскому тоже не удастся, считает Пушков, из-за разного уровня авторитетов глав государств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пушков назвал ошибку Зеленского в международной политике
Пушков оценил слова ВМС Украины о подготовке к войне с Россией
Пушков назвал Украину «паразитическим государством»
Другие материалы рубрики
Россия00:0227 октября

«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»

У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
01:47Сегодня

Пациент с коронавирусом выпал из окна третьего этажа российской больницы

23:2828 октября

В Москве за сутки умерли еще 66 пациентов с коронавирусом 

22:2028 октября

Объявлены победители конкурса «Лидеры России. Политика»

Россия00:0125 октября

«Вывернутое наизнанку христианство»

Советский Союз 70 лет боролся с религией, но создал новую. В нее верят до сих пор
21:5428 октября

Минобрнауки отчиталось о «непростой» ситуации с коронавирусом в вузах

20:3628 октября

Суд отказал парализованному россиянину в инвалидной коляске

20:1328 октября

Участница конкурса «Лидеры России. Политика» рассказала о тесте на человечность

Россия08:2921 октября

«Бессовестный народ из маменькиных сынков»

Умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Что он думал о мужчинах, женщинах, богатстве и атеистах?
20:0228 октября

Россиянам назвали условие стабилизации ситуации с COVID-19

19:5428 октября

Москвич не оплатил парковку и лишился автомобиля Porsche 

19:2928 октября

Российские эксперты обсудили перспективы ЛДПР на выборах в Госдуму

Россия
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
«Никогда не вернусь в Россию»
 
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
США пригрозили России развернуть новые ракеты в Европе
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
В деле сепаратистов Каталонии появились 10 тысяч российских солдат
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Макрон захотел хороших отношений с Россией
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
Сотни сторонников Трампа отправились на встречу с ним и застряли на холоде
Все материалы
Бывший СССР
Обнародованы результаты всеукраинского опроса
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Тихановская назвала национальную забастовку «только началом»
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Протестующим белорусским студентам пригрозили «всеми мерами»
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Украинский генерал рассказал о дряхлеющих ВВС страны
Все материалы
Экономика
Европа обвалила цены на нефть
В России стало значительно больше фальшивых денег
Глава ВТБ не видит «пузыря» на рынке ипотеки
Курс рубля упал
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Все материалы
Силовые структуры
Тело убитого студента из Африки подбросили под окна московского общежития
«Воровской мир всегда был русским»
Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам. Их хотят лишить влияния и власти
Бывшему мэру Челябинска вынесли приговор
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ефремов устроил роскошный ужин сокамерникам в СИЗО
Сужу отечеству
Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей
В Петербурге арестовали отрезавшего палец у преподавательницы убийцу
Все материалы
Наука и техника
Apple продала миллиард iPhone
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление
Microsoft признала новые проблемы Windows
Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео
Все материалы
Спорт
В семье Нурмагомедова порассуждали о политической карьере бойца
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
Гейджи нашел плюс в поражении от Нурмагомедова
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Глава UFC назвал Нурмагомедова «самым жестким ублюдком на планете»
Партнерский материал
Миллионы с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Хабиба
Россиянин, поверивший в одну из побед Хабиба, разбогател на 12,5 миллиона. И это не предел
Нурмагомедов сделал прогноз по лидерству россиян в UFC
Все материалы
Культура
Тайная любовница Тарзана показала откровенную переписку со стриптизером
«Весь мир состоит из долбанутых ублюдков»
К чему приводят драки с фанатами, наркотики и пьяные концерты: история главного панка России
Музей Амстердама купил работы Юлии Цветковой
Раскрыт образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен
«Ее обычный день: сначала оргия, потом ультранасилие»
Неоновые вписки, цензура и гнев ЛГБТ: чем скандальная драма «Аутло» обернулась для ее авторов
Шнуров написал стихотворение про «город убийств» Санкт-Петербург
«Эти люди ощущают себя заложниками и по сей день»
Эхо теракта, РПЦ и Дудь: кто снял первый фильм о «Норд-Осте»
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Мать двоих детей обрела девичью стройность и раскрыла секрет успеха
Студентку оштрафовали за нарушение карантина на 650 тысяч рублей
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Посетитель ресторана съел пиццу «ужасным» способом и прослыл монстром
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Празднующим Хэллоуин людям дали советы по профилактике коронавируса
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Все материалы
Kia создаст новое поколение военных вездеходов
Кроссовер Genesis GV80 и новый седан G80: премьера в России
Особенности оснащения и моторная гамма машин для российского рынка
Новый Renault Duster для России сфотографировали вблизи
BMW X6 M против Porsche Cayenne Turbo S Coupe
Битва «настоящих суперкаров» мощностью 1305 лошадиных сил на двоих
Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
Головокружительная эволюция спортбайков
Как «пластмассовые ракеты» превратились из аналоговых дорожных бойцов в двухколесные «симуляторы»
Гибридным Porsche Cayenne нарастили запас хода
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы