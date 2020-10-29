Пушков рассказал об обманутых Зеленским украинцах

Сенатор Алексей Пушков рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обманул ожидания многих украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, голосовавшие за Зеленского жители страны рассчитывали на проведение им более сбалансированной политики в отношении России и надеялись на меньшую враждебность Киева. Пушков отметил, что у власти на Украине находится исключительно прозападная элита, которая не готова идти на компромиссы ни по Донбассу, ни по контактам страны с ведущими государствами НАТО. Он подчеркнул, что при Зеленском власти перешли «к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе».

Российский политик также рассказал, что никаких перспектив нормализации отношений между двумя странами в обозримом будущем не предвидится, а в годы президентства Зеленского это вообще не представляется возможным.

Ранее Пушков назвал ошибку Зеленского в международной политике. По его словам, президент Украины ошибается, полагая, что ему удалось найти надежного стратегического партнера в лице своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Он пояснил, что «возвращать Крым» Украине Эрдоган не будет: во-первых, он понимает, что это невозможно, а во-вторых, ему не нужен конфликт с Москвой. Завербовать президента Турции Зеленскому тоже не удастся, считает Пушков, из-за разного уровня авторитетов глав государств.