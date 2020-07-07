Пушков оценил слова ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков оценил в своем Twitter-аккаунте слова командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о подготовке к войне с Россией.

Он назвал заявление контр-адмирала «риторической провокацией», указав, что его слова не следует воспринимать всерьез. «Цель — поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией», — написал Пушков, добавив, что на Украине военного флота, как такового, нет.

«Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», — отметил сенатор.

Ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Он добавил, что подготовка вызвана намерением вернуть Крым. По его словам, возможны большие потери, в том числе среди мирного населения. Военнослужащий также считает, что Россия может совершить атаку на Херсонскую область.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление адмирала глупостью и нагнетанием обстановки. В свою очередь, депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что это может быть либо провокацией, либо показателем отсутствия головы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!