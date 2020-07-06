На Украине оценили заявление ВМС о подготовке к войне с Россией

Командующий операцией ВС Украины в Донбассе Сергей Наев оценил заявление главкома ВМС Украины адмирала Алексея Неижпапы о подготовке к войне с Россией. Об этом он заявил в передаче «Свобода слова», опубликованной на YouTube.

По словам Наева, Неижпапа преувеличил, говоря о возможном нападении России. Он подчеркнул, что адмирал был назначен на должность главнокомандующего недавно, а слова были сказаны в интервью региональному СМИ. «По его пониманию, он сказал, как он видит, не имея стопроцентных ведомостей о развитии ситуации», — пояснил Наев.

Ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Он добавил, что подготовка вызвана намерением вернуть Крым. По его словам, возможны большие потери, в том числе среди мирного населения. Военнослужащий также считает, что Россия может совершить атаку на Херсонскую область.

В Кремле заявление адмирала назвали глупостью и нагнетанием обстановки. В свою очередь, депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что это может быть либо провокацией, либо показателем отсутствия головы.

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