В Госдуме оценили слова украинского командующего о подготовке к войне с Россией

Заявление командующего боевым флотом Военно-морских сил Украины Алексея Нежипапы о подготовке к полномасштабной войне с Россией могут быть либо провокацией, либо показателем отсутствия головы. Так его слова оценил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в сфере международной политики Вячеслав Никонов в своем Facebook.

Никонов добавил, что Украина может быть готова рискнуть флотом, который «при полномасштабной конфронтации может быть потоплен в минуты», чтобы спровоцировать войну.

«Либо в командовании украинских вооруженных сил сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы. И то, и другое опасно», — написал он.

Ранее командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Нежипапа заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Он добавил, что подготовка вызвана намерением вернуть Крым, и уточнил, что будет много потерь, в том числе среди гражданского населения. Нежипапа также сообщил, что дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой части Украины на подходах к Севастополю.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, США и страны Евросоюза считают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права.

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