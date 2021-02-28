В Раде заявили о намерении Зеленского преступать закон

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать «преступать закон». Об этом пишет «112 Украина».

По словам политика, украинский лидер «запутался в своих преступлениях». Кива выразил уверенность в том, что Зеленский будет и дальше «преступать закон и нивелировать Конституцию». «В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», — заявил парламентарий.

Он полагает, что Киев приобрел некачественную вакцину, и таким образом «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность». По словам политика, для того, чтобы преступления властей были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, они «затыкают рты оппозиции и телеканалам».

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca. 24 февраля на Украине началась вакцинация от коронавируса среди медперсонала, первую прививку получил врач-реаниматолог из Черкасской области.