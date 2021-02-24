На Украине сделали первую прививку от коронавируса

На Украине началась вакцинация от коронавируса среди медперсонала, первую прививку препаратом от шведско-британской компании AstraZeneca получил врач-реаниматолог из Черкасской области. Об этом на своей странице в Facebook рассказал губернатор региона Александр Скичко.

По его словам, украинские власти уже сейчас готовятся к запуску «каскадной модели вакцинации», в рамках которой будут созданы мобильные бригады, поэтапно распространяющие препарат среди населения. «Строго следим за температурой для хранения вакцин от плюс двух до плюс восьми градусов по Цельсию», — написал губернатор.

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Вакцинация большей части населения начнется после того, как вещество получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллиона доз AstraZeneca.

Ранее правительство Украины запретило регистрировать на украинской территории российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата «Спутник V».

По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек, жертвами инфекции стали более 25 тысяч пациентов.