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Украина получила первую партию вакцины от коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Первая партия вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca прибыла на Украину и была направлена в регионы для проведения кампании по иммунизации. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Киев получил препарат в рамках международного механизма COVAX, в страну было направлено 117 тысяч доз вещества. Всего Украина сможет претендовать на поставку от 2,2 до 3,7 миллионов доз AstraZeneca. «Первые вакцины на выполнение вакцинации уже сегодня в 7 утра отправились в регионы», — сказал Степанов.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники сообщает, что первая вакцинация может состояться на Украине уже сегодня. Ее получит врач в одной из областных больниц Житомирской области.

23 февраля сообщалось, что Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca, которую уже одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Киев отказался.

По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек, жертвами инфекции стали более 25 тысяч пациентов.

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