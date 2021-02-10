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На Украине запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина.

Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых была осуществлены в России. Отмечается, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий регистрацию российских вакцин, в конце января этого года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики». В Кремле заявили, что позиция руководства Украины — это позиция абсолютного меньшинства. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «абсолютно немалое» количество украинских жителей хотели бы привиться российской вакциной.

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