Зеленский объяснил отказ от российской вакцины против коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия доказательств ее эффективности, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, до начала лета страна получит до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса из разных стран, «Спутник V» в это число не входит. «Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует», — утверждает Зеленский. Вместе с тем он объяснил, что наличие собственного препарата от коронавируса окажет позитивный эффект для россиян.

Президент подчеркнул, что сам будет прививаться вакциной Pfizer вместе с военнослужащими «как верховный главнокомандующий» и, возможно, сделает это в прямом эфире. «Граждане Украины — это люди и точно не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права», — заметил украинский лидер.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. Позже издание Bloomberg назвало препарат крупнейшим научным прорывом со времен СССР.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 января заявил, что на Украине никогда не зарегистрируют препарат, несмотря на высокие показатели заболеваемости. По последним данным, с начала пандемии COVID-19 на Украине заразились 1 246 990 человек.