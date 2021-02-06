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Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен СССР

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», вероятно, является крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Об этом пишет Bloombeg.

Как сообщается в материале, согласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность «Спутник V» выше, чем у препаратов китайского производства.

Отмечается, что российскую вакцину одобрили не менее 19 государств. Директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко отметила, что успех препарата может усилить геополитическое влияние России, в частности, в Латинской Америке.

Ранее в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для использования на территории ЕС. Он подчеркнул, что успех российского препарата означает, что у мира больше инструментов для борьбы с пандемией.

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