Глава дипломатии ЕС понадеялся на сертификацию российской вакцины в Евросоюзе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для использования на территории ЕС. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал RT в YouTube.

Дипломат поздравил Россию с успешными результатами заключительной фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», опубликованными в медицинском журнале Lancet. Он подчеркнул, что успех российского препарата означает, что у мира больше инструментов для борьбы с пандемией.

«Надеюсь, что теперь Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется», — заявил Боррель по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. 20 января стало известно, что Москва подала заявку в EMA для регистрации «Спутника V» в Евросоюзе.