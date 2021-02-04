На Западе оценили последние данные о «Спутнике V»

Опубликованные в журнале The Lancet последние данные о 91,6-процентной эффективности «Спутника V» поспособствовали включению препарата в тройку лучших вакцин против коронавирусной инфекции, пишет американское издание Politico со ссылкой на экспертов.

По мнению директора Центра исследований России, Европы и Азии (Брюссель) Терезы Фэллон, «Спутник V» стал одним из трех членов «престижного клуба» вакцин, эффективность которых подтверждена и составляет более 90 процентов.

Авторы западного издания заметили, что в августе 2020 года мир со скептицизмом отнесся к тому, что Россия стала первой страной, одобрившей вакцину. Недоверие вызывало то, что ее не испытывали в стандартном режиме. Однако опубликованные позже результаты клинических исследований препарата внушили доверие научному сообществу.

На фоне конкурентов — препаратов от BioNTech/Pfizer и Moderna — «Спутник V» отличается доступной ценой. Стоимость одной дозы вакцины составляет менее 10 долларов, в этом отношении она уступает лишь препарату от Oxford/AstraZeneca, доза которого оценивается в 4-5 долларов.

Комментируя свойства российской вакцины, в издании обратили внимание, что препарат, в отличие от некоторых конкурентов, необязательно хранить при сверхнизких температурах. Это обстоятельство может привлечь внимание небогатых стран.

Ранее журналист Жак Шустер (Jacques Schuster) в колонке для немецкой газеты Die Welt заметил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V». Журналист подчеркнул, что эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.