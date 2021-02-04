Лауреат Нобелевской премии восхитился вакциной «Спутник V»

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти восхитился данными об эффективности российской вакцины «Спутник V». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, эффективность российской вакцины выглядит очень обнадеживающей, при этом в случае мутации вируса изменить препарат будет несложно. «Эффективность — более чем 90 процентов — выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», — отметил Доэрти, добавив, что стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл.

Вирусолог подчеркнул, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями Janssen и AstraZeneca.

Ранее журналист Жак Шустер (Jacques Schuster) в колонке для немецкой газеты Die Welt заявил, что Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V». Журналист подчеркнул, что эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.