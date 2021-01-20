Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в РФПИ.

Отмечается, что 19 января эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию для разработчиков вакцины «Спутник V». В течение 7-10 дней рекомендации направят разработчикам вакцины.

В РФПИ ожидают, что процесс постепенной экспертизы начнется в феврале. Только после этого в ЕС смогут принять окончательное решение о регистрации препарата.

Российская вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.