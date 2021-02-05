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Макрон прокомментировал публикацию Lancet о «Спутнике V»

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине «Спутник V». Его цитирует ТАСС.

По его мнению, благодаря журналу у Европы есть возможность узнать о препарате больше. «Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о готовности России зарегистрировать [вакцину] в Европе», — заявил Макрон.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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