Макрон высказался о санкциях против России из-за Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о санкциях против России из-за Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его слова передает РИА Новости.

«Ситуация с Навальным — серьезное дело, поэтому мы решили ввести санкции. Я сожалею об этом решении», — сказал французский лидер. По его словам, приговор Навальному — «серьезная ошибка, в том числе для стабильности России».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва приготовилась к «серьезному разговору» с Вашингтоном по поводу комментариев властей США относительно российских протестов.