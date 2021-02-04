Кремль прокомментировал санкционное давление США на Россию

В Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление на Россию со стороны США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 4 февраля.

«Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях», — сказал он.

Песков добавил, что сложившаяся ситуация не является поводом для экстренной реакции президента Владимира Путина.

Ранее в четверг группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за «злонамеренной деятельности» в отношении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В Совете Федерации назвали данную инициативу давлением на Россию. Сенатор Константин Косачев отметил, что таким образом американские политики пытаются вмешиваться в юрисдикцию российского судопроизводства.

2 февраля Симоновский суд Москвы пересмотрел приговор Навальному по делу «Ив Роше» и заменил условный срок на реальный. Он проведет в колонии два года и восемь месяцев.