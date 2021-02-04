В Совфеде оценили проект антироссийских санкций США из-за Навального

Законопроект американских сенаторов об антироссийских санкциях из-за задержания и суда над Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) можно расценивать как повод для давления на Россию. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Бряцание санкциями в этом случае — еще и вмешательство в юрисдикцию российского судопроизводства, что является нарушением базовых принципов, связанных с верховенством закона», — оценил подобную инициативу сенатор.

Он отметил, что американские конгрессмены только и ищут повода, чтобы надавить на Россию. По словам Косачева, ситуация с Навальным — это внутренние дела страны, которые не имеют никакого отношения к Соединенным Штатам и международной политике.

Ранее группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за «злонамеренной деятельности» в отношении Навального, имея ввиду его предполагаемое отравление и приговор к реальному сроку заключения. В документе предлагается ввести ограничения «против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права».

В правительстве Германии указали, что Европа тоже может расширить антироссийские санкции.

2 февраля Симоновский суд Москвы пересмотрел приговор Навальному по делу «Ив Роше» и заменил условный срок на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка. Россиянин проведет в колонии два года и восемь месяцев.

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