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В правительстве Германии не исключили новых санкций из-за ситуации с Навальным

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Штеффен Зайберт
Штеффен Зайберт
Фото: Andreas Gora / Getty Images

В Германии не исключают введение новых санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, его слова приводит ТАСС.

Зайберт напомнил, что Евросоюз уже вводил санкции против России из-за дела Алексея Навального. По его словам, Берлин обсудит с остальными европейскими партнерами дальнейшие шаги после вынесения приговора оппозиционеру. «Новые санкции не исключены», — заявил Зайберт.

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Таким образом, Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

После оглашения приговора в соцсетях появились призывы к несогласованной акции. В центре Москвы усилили меры безопасности, по требованию полиции до особого распоряжения были закрыты станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». На Манежной площади прошли задержания.

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